POL-ESW: Pressebericht vom 06.09.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Mit E-Bike gestürzt

Ein 57-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf war in der gestrigen Mittagszeit mit seinem Pedelec auf der Weidenhäuser Straße in Niederhone unterwegs. In einer Linkskurve touchierte er mit dem Vorderreifen den Bordstein, wodurch er mit dem Rad zu Fall kam. Aufgrund einer stark blutenden Nasenverletzung wurde er in das Krankenhaus gebracht. Am Bike und dem Fahrradhelm entstand Sachschaden.

Altkleidercontainer aufgebrochen

Um 11:16 Uhr wurde am gestrigen Sonntagvormittag in Wanfried, in der Straße "In der Werraaue" festgestellt, dass unbekannte Täter die dort aufgestellten Altkleidercontainer beim dortigen Edeka-Neukauf-Markt aufgebrochen haben. Durch die entsandte Polizeistreife der Polizeistation Eschwege wurde festgestellt, dass der oder die Täter zwei der drei Container aufgehebelt hatten. Der Inhalt wurde dann entnommen und um die Container herum verteilt. Inwieweit auch Bekleidungsstücke gestohlen wurden, stand bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Der Sachschaden an den beiden Containern wird mit insgesamt ca. 200 EUR angegeben. Bereits am 21.08.21 wurden dort zwei Altkleidercontainer aufgebrochen und durchsucht. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 02:10 Uhr kollidierte vergangene Nacht ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel mit einem Dachs, der die K 28 zwischen Stadthosbach und Sontra überquerte. Dadurch entstand ein Sachschaden von 1000 EUR an dem Fahrzeug

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

Um 11:14 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 56-Jähriger aus Hessisch Lichtenau die L 3241 von Velmeden kommend in Richtung Meißner. Ein 57-Jähriger aus Hessisch Lichtenau befuhr die Straße "In der Gasse" in Hausen in Richtung der Landstraße und beabsichtigte nach links in Richtung Velmeden abzubiegen. Dabei übersah er den Pkw des 56-Jährigen, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf ca. 5000 EUR geschätzt.

Polizei Witzenhausen

Von Sonne geblendet

Um 14:53 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 43-Jährige aus Witzenhausen die Straße "An der Wegelänge" in Witzenhausen. Aufgrund der hochstehenden Sonne wurde sie geblendet und übersah einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi. Mit dem rechten Vorderrad fuhr sie gegen das linke Hinterrad des geparkten Autos, wodurch unter anderem Radaufhängung und Hinterachse an den Fahrzeugen beschädigt wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 13.000 EUR angegeben.

