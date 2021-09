Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.09.21

Eschwege (ots)

Verkehrsunfall beim Ausfahren

Um 08:10 Uhr befuhr gestern Morgen ein 20-Jähriger aus Wabern mit seinem Pkw von einem Grundstück aus auf die "Töpfergasse" in Eschwege. Dabei streifte er mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw Opel, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Verkehrsunfall beim Ausweichen

Um 19:30 Uhr befuhr gestern Abend eine 53-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die Goldbachstraße in Eschwege und beabsichtigte die Kreuzung in Richtung Langenhainer Weg geradeaus zu überqueren. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 46-jährigen aus Nentershausen, die in Richtung "Wolfsgraben" unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 46-Jährige mit ihrem Fahrzeug ausweichen, wodurch sie auf die Verkehrsinsel geriet und ein Verkehrsschild beschädigte. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit; der Schaden wird mit ca. 1400 EUR angegeben. Ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge fand nicht statt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Um 22:30 Uhr wurde gestern Abend ein 35-Jähriger aus Vellmar mit seinem Pkw auf der B 27 in Höhe "Strahlshausen" angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, was ein durchgeführter Test mit ca. 1,2 Promille bestätigte. Die weitere Überprüfung ergab, dass er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, da ihm diese bereits entzogen wurde. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Sachbeschädigung an Pkw I

Am 02.09.21 wurde auf dem Parkdeck des Kaufland-Marktes in Eschwege ein blauer Pkw Audi A 4 beschädigt. Zwischen 09:00 Uhr und 10:05 Uhr wurden beide Fahrzeugseiten, die Motorhaube und die Heckklappe am Fahrzeug zerkratzt wodurch ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstand. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw II

In der Straße "Am Bahnhof" in Eschwege wurde am gestrigen Donnerstag ein weißer Pkw Nissan durch Unbekannte beschädigt. Im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 20:30 Uhr wurde der linke Außenspiegel zerstört, wodurch ein Sachschaden von 300 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Kleidung

Aus der Waschküche eines Mehrfamilienhauses in der Asbacher Landstraße in Bad Sooden-Allendorf wurden zwischen dem 01.09.21, 12:00 Uhr und dem 02.09.21, 10:15 Uhr mehrere Damenbekleidungsstücke entwendet. Dabei handelt es sich um vier T-Shirts, eine Jeanshose sowie einem Sweat-Shirt, die direkt aus der Waschtrommel gestohlen wurden. Schaden: 120 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Diebstahl aus Wohnung

Zwischen dem 13.08.21 und dem 02.09.21 drangen unbekannte Personen in ein Zweifamilienhaus in Wanfried in der Straße "Auf dem Mäuerchen" ein, das derzeit renoviert wird. Es wurde dabei ein Sachschaden von ca. 1000 EUR angerichtet; jedoch nichts entwendet. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Wenden

Eine 40-Jährige aus Großalmerode beabsichtigte gestern Nachmittag in der Poststraße in Hessisch Lichtenau zu wenden. Dabei übersah sie beim Zurücksetzen den Pkw eines 29-Jährigen aus Hessisch Lichtenau. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 1800 EUR.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 00:08 Uhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Hann. Münden, der auf der L 3464 zwischen Wendershausen und Witzenhausen unterwegs war. Das Reh verendete am Unfallort; am Pkw entstand in Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

