Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen.

Arnsberg (ots)

Am 18.09.2021 um 01:28 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Geschäft in der Hüstener Straße in Arnsberg gemeldet, die Einbrecher sollten gegebenenfalls noch im Gebäude sein. Das Gebäude wurde von der Polizei umstellt und anschließend unter anderem mit einem Polizeihund durchsucht. Es konnten zwei Tatverdächtige festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei junge Männer im Alter von 19 und 17 Jahren. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. 18/9 Stra

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell