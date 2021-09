Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Mundelsheim: mindestens 13 Fahrzeuge durch Leitbaken beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg gegen einen 64 Jahre alten Mercedes-Lenker, der am Samstag gegen 22.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim in einen Unfall verwickelt war. Der Mercedes-Lenker befuhr den Baustellenbereich in Fahrtrichtung Stuttgart, wobei er wohl aus Unachtsamkeit zu weit nach links kam. In der Folge touchierte er mehrere Leitbaken, die auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Statt sich nun um den Unfall zu kümmern, setzte der 64-Jährige seine Fahrt jedoch fort. Mindestens 13 Fahrzeuge überfuhren die Baken im Anschluss, wodurch ihre PKW beschädigt wurden. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 28.000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme erschien der 64-Jährige beim Polizeirevier Ludwigsburg. Ein noch unbekannter Zeuge des Unfalls hatten ihn angehalten und ihn aufgefordert, sich zur Polizei zu begeben. Der Führerschein des 64-Jährigen wurde im weiteren Verlauf beschlagnahmt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, bittet nun insbesondere den Zeugen, der den 64-Jährigen anhielt, sich zu melden.

