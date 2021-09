Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Versuchter Einbruch in Baumarkt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:30 Uhr Zugang zu einem Baumarkt im Ortsteil Aldingen. Hierzu durchbrachen sie zunächst eine Zugangstüre zum Objekt, anschließend eine Innenwand und gelangten so in das Gebäudeinnere. Vermutlich wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, diese konnten noch vor Eintreffen der Polizei das Areal unerkannt wieder verlassen. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf ungefähr 25.000 Euro.

