POL-OH: Fahrradcodieraktionstag bei der Polizei in Alsfeld - Anmeldungen am Montag möglich

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrradcodieraktionstag bei der Polizei in Alsfeld - Anmeldungen am Montag möglich

Region - Sein Fahrrad codieren zu lassen kann Fahrraddiebe abschrecken oder bei der Zuordnung eines gefundenen Fahrrades es erleichtern, den rechtmäßigen Besitzer herauszufinden. Manchmal macht auch "Gelegenheit Diebe", wenn ein Fahrrad unverschlossen am Fahrradständer steht. Deshalb sichern Sie ihr Rad mit einer massiven Stahlkette oder einem Bügelschloss. Beachten sie hierbei, dass Sie das Schloss mit Rahmen und Vorder- oder Hinterrad an einem festen Gegenstand anschließen.

Um es den Tätern nicht so leicht zu machen, bietet die Polizeidirektion Vogelsberg eine kostenlose Fahrradcodierung am Mittwoch, den 22.09.2021, zwischen 10 Uhr und 15 Uhr, bei der Polizeistation in Alsfeld an. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Interessierte können sich am Montag, den 20.09.2021, zwischen 10 Uhr bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 06631/974-120 anmelden.

Hier noch ein paar wichtige Hinweise:

- Nur unter Vorlage eines Eigentumsnachweises (z.B. Kaufbeleg) und eines gültigen Personalausweises ist eine Registrierung beziehungsweise Codierung möglich. - Bei Rädern mit einem Carbonrahmen ist eine Codierung leider nicht möglich. - Bei Pedelecs und E-Bikes wird darum gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. - Für die Teilnahme an der Fahrradcodierung sind bestimmte Hygienemaßnahmen zu beachten. Neben der erforderlichen Anmeldung bringen Sie bitte am Tag der Codierung eine medizinische Maske mit. Ein Coronatest ist nicht erforderlich.

