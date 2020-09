Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Vorfahrtsverletzung führt zu zwei Verletzten

Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 17.09.2020, in WT-Waldshut verletzt worden. Gegen 21:50 Uhr hatte ein 35 Jahre alter Ford-Fahrer die Vorfahrt eines 31-jährigen BMW-Fahrers missachtet, als er von der Friedrichstraße in die Brückenstraße einfuhr. Die beiden Autos kollidierten, wobei sich beide Fahrer verletzten und ins Krankenhaus kamen. An den Autos wurde ein Sachschaden von insgesamt ca. 10000 Euro verursacht.

