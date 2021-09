Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. Fulda

Verkehrsunfallmitteilung

Fulda - Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch (15.09.). Ein 21-jähriger VW-Passat-Fahrer befuhr gegen 20 Uhr in Fulda die Mackenrodtstraße aus Richtung Leipziger Straße kommend in Richtung Niesiger Straße. In Höhe der dortigen Kindertagesstätte wollte er nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Hierzu musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 61-jährige VW Up-Fahrerin hielt ebenfalls an. Der ihr nachfolgende 24-jährige Toyota-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Polizeistation Fulda

2. Hersfeld-Rotenburg

Unfall mit Motorrad

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (15.09.), gegen 17:40 Uhr, befuhr eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades aus Bad Hersfeld die B 62 von Asbach kommend in Richtung Innenstadt. Auf der Abfahrt von der B 62 in Richtung Johannesberg/Europakreisel geriet sie auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn. Ihre Sozia zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Philippsthal - Am Dienstag (14.09.), gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Audi A3 Sportback aus Philippsthal den Verbindungsweg vom Thalhäuser Weg kommend in Richtung Hof Thalhausen. Er geriet am Ende einer Linkskurve nach rechts auf die Bankette, bremste, verlor die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Er rutschte nach rechts eine Böschung herunter und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer sowie alle drei Mitfahrer wurden leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich und der Beifahrerseite erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Wildunfall

Schenklengsfeld - Am Mittwoch (15.09.), gegen 6:50 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrer eines Mazda aus Schenklengsfeld die K17 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Wippershain, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Polizeistation Bad Hersfeld

3. Vogelsbergkreis

Von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Schotten - In der Zeit vom 03. September, 18 Uhr bis zum 10. September 8:30 Uhr wurde in der Vogelsbergstraße die Hausecke sowie die Doppelglasscheibe der Apotheke in der Vogelsbergstraße beschädigt. Offensichtlich war ein Fahrzeug von der Vogelsbergstraße abgekommen und anschließend gegen die Hausmauer und die Glasscheibe des Anwesen Nr. 79 geprallt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710 oder 06044-989090. Am Gebäude und der Glasscheibe entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

Auffahrunfall

Lauterbach - Am 09. September, gegen 13:15 Uhr, befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Hyundai Kona die Lindenstraße. In Höhe der Hausnummer 10 musste sie ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 56-jährige Pkw-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem BMW Mini auf. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrerinnen leicht. Es entstand ein Sachschaden von 16.000 EUR.

Zusammenstoß

Lauterbach - Am 13. September, gegen 14 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Kia JC die Vogelsbergstraße und wollte nach links in die Straße "Neuer Steinweg" einbiegen. Unmittelbar vor der Einmündung zur Straße "Neuer Steinweg" hatte sich ein Rückstau gebildet. Nachdem kein Gegenverkehr zu erkennen war, zog der 66-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und bog dann in die Straße "Neuer Steinweg" ein. Dabei geriet er jedoch mit seinem Kia zu weit nach links und stieß mit dem VW Passat eines 73-jährigen Pkw-Fahrers, welcher die Straße "Neuer Steinweg" in Richtung Vogelsbergstraße befuhr, zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 4.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

