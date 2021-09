Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsschilder entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ludwigsau - Durch einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Rotenburg a. d. Fulda wurden am Montagmorgen (13.09.) auf der L 3254 zwischen Niederthalhausen und Gerterode Mäharbeiten durchgeführt. Dazu stellte er am Ortsausgang von Niederthalhausen ein Verkehrszeichen mit dem Hinweis "Bauarbeiten" sowie einem Zusatzschild "Mäharbeiten" auf. Nach Beendigung der Mäharbeiten stellte er fest, dass beide Verkehrszeichen im Wert von rund 200 Euro durch unbekannte Täter entwendet wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

