POL-OH: Einbrüche

Einbruch in Eisdiele

Fulda - Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (14.09.) in eine Eisdiele in der Friedrichstraße ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten den Gastraum. Sie flüchteten anschließend ohne Diebesgut. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sanitätshaus

Fulda - In ein Sanitätshaus in der Bahnhofstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (15.09.) ein. Die Täter gelangten über eine Tür im Hinterhof in den Keller des Geschäfts. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbruche

Fulda - In der Löherstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (14.09.) in zwei Gaststätten und ein Ladengeschäft ein. Bei den Gaststätten brachen die Täter die Haupteingangstüren auf und durchsuchten die Gasträume. In einer Lokalität stahlen sie Bargeld, in der zweiten wurden sie nicht fündig und flüchteten ohne Diebesgut. Ein weiterer Einbruchsversuch in ein Ladengeschäft in der gleichen Straße scheiterte ebenfalls. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 750 Euro. Wer in dieser Nacht in der Löherstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zur Einbruchsprävention gibt die Polizei folgende Tipps:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! - Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus, Wohnung oder Geschäft nur kurzzeitig verlassen! - Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich für Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter) - Deponieren Sie ihren Haus-, Wohnungs- oder Geschäftsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Das Polizeipräsidium Osthessen setzt zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls auch im Jahr 2021 auf eine intensive Präventionsarbeit. Neben verstärkten Kontrollen können sich Bürgerinnen und Bürgern durch Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung kostenlos beraten lassen. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und dadurch von der weiteren Tatausführung abgelassen wird.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

