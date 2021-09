Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in der Orthopädischen Klinik Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Am 15.09.2021, gegen 23:37 Uhr, kam es in der Orthopädischen Klinik in Bad Hersfeld zu einer starken Rauchentwicklung. In der Teeküche im 2. OG war eine Geschirrspülmaschine aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, wir berichteten. Der Brandmelder löste aus und die hierdurch alarmierte Nachtschwester löschte das Feuer an der Geschirrspülmaschine mittels Feuerlöscher. Die Feuerwehr konnte alle Personen/ Patienten aus dem brandbetroffenen Gebäudeteil evakuieren. Ein Patient und zwei Krankenschwestern wurden mit Verdacht auf Rauchgasindoxikation in das Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Es entstand lediglich ein Sachschaden an der Teeküche in Höhe von ca. 5000 Euro. Neben den Feuerwehren Bad Hersfeld und Fuldatal befanden sich das DRK, 8 Rettungswagen und 3 Notärzte vor Ort. Letzendlich konnte durch das beherzte Eingreifen der Nachtschwester Schlimmeres verhindert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell