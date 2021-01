Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Merschbach (ots)

Am Freitag den 15.01.2021 ereignete sich gegen 16:10 Uhr auf der K81 zwischen Merschbach und Morbach-Haag ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. In einer Linkskurve missachtete eine 42-jährige Fahrzeugführerin das Rechtsfahrgebot und übersah den entgegenkommenden 44-jährigen Fahrradfahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und prallte seitlich gegen den Pkw. Nach dem anschließenden Sturz kam er im Straßengraben zum Liegen. Glücklicherweise wurde er hierbei nur leichtverletzt. Am Pkw und dem Fahrrad entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Im Einsatz befand sich die Polizei Morbach.

