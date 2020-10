Polizei Hamburg

POL-HH: 201026-4. Zeugenaufruf nach Wohnungsraub in Hamburg-Volksdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.10.2020, 11:50 Uhr Tatort: Hamburg-Volksdorf, Farmsener Landstraße

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen einen Mann und dessen Ehefrau in ihrem Haus überfallen und goldene Taschenuhren erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der 76-Jährige im Internet mehrere goldene Taschenuhren zum Verkauf angeboten, woraufhin sich eine angebliche Kaufinteressentin bei ihm gemeldet hatte.

Anstatt der Interessentin erschienen jedoch zwei Männer an der Wohnungstür und gaben an, die Uhren kaufen zu wollen. In der Wohnung griffen die Täter den Verkäufer an und nahmen die Uhren an sich. Der 76-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Die beiden Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Im Rahmen sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die zwei Täter nicht mehr angetroffen werden. Sie werden bislang wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 30 Jahre - 165 cm - schlank - Bart - südländisches Erscheinungsbild - dunkle Kleidung

Einer der Täter trug einen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Abb./ Ri.

