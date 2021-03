Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei führte kreisweit Verkehrskontrollen durch

Höxter, 29.03.2021 (ots)

Am Donnerstag, 25. März, stellte die Polizei Höxter an einem kreisweiten Kontrolltag zur Verkehrsunfallbekämpfung insgesamt 87 Überschreitungen der zugelassenen Geschwindigkeit fest.

Die Polizei überprüfte von 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr an mehreren Stellen die gefahrenen Geschwindigkeiten, die Einhaltung der Gurtpflicht, eine Handynutzung am Steuer und auch das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und/ oder Drogen. Mit einer Anzeige rechnen müssen zwei Fahrzeugführer, die einen Handyverstoß begangen haben und ein Fahrzeugführer, der verbotswidrig überholte. Viele Fahrzeugführer sind an diesem Kontrolltag aufgefallen, weil sie zu schnell gefahren sind. Insgesamt 69 Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarngeld rechnen und für weitere 18 Tempoverstöße wurden Anzeigen gefertigt. Erfreulicherweise fuhren die Kontrollierten allesamt nicht so schnell, dass einem von ihnen ein Fahrverbot droht. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell