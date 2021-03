Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gegen Opel getreten

34414 Warburg (ots)

Die Polizei in Warburg, Tel. 05641/78800, sucht Zeugen nach einer Sachbeschädigung an einem Opel Adam. Das Fahrzeug stand am Freitag, 26.03.2021, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 22:30 Uhr, abgestellt im Ulmenweg in Warburg. Zu dieser Zeit soll eine Personengruppe die Straße entlang gegangen sein. Anschließend wurde die Beschädigung am Fahrzeug, Schadenshöhe 500 Euro, festgestellt. /he

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell