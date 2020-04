Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Sachbeschädigung an Hochsitzen

Celle (ots)

Sachschaden in vierstelliger Höhe verursachten unbekannte Täter in der vergangenen Woche an insgesamt vier jagdlichen Hochsitzen im Stadtforst Celle nahe der Nienburger Straße.

Einer der Hochsitze war bereits in der Zeit vom 01.04. bis 03.04.20 zertreten worden. Die weiteren drei Hochsitze fielen den Unbekannten in der Zeit vom 06.04. bis 10.04.20 zum Opfer.

Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Celle zu melden unter 05141/277-215.

