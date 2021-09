Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand in der Orthopädischen Klinik Bad Hersfeld

Bad Herfeld (ots)

Erstmeldung:

Am 15.09.2021, gegen 23:42 Uhr, kam es in der der Orthopädischen Klinik in Bad Hersfeld zu einer starken Rauchentwicklung. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine in der Küche im 2. OG stehende Geschirrspülmaschine in Brand geraten. Aktuell werden durch die Feuerwehr mehrere Personen aus dem Gefahrenbereich verbracht. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell