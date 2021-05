Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - vermutlich Essen vergessen

Koblenz-Karthause (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:45 Uhr meldete eine Bewohnerin aus dem Tannenweg einen Brand in ihrer Wohnung. Sie wurde angewiesen, umgehend alle weiteren Bewohner in dem Mehrfamilienhaus zu alarmieren, das Haus zu verlassen. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung dann auch in Flammen. Bis auf zwei Bewohner, die sich auf den Balkon flüchteten, konnten alle das Anwesen verlassen. Vier Personen mussten vorsorglich ins Krankenhaus wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation. Die Feuerwehr hatte den Brand dann schnell gelöscht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Ursache könnte vergessenes Essen auf dem Herd gewesen sein. Die Ermittlungen dauern an.

