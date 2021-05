Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizeiliche Präventionsarbeit zeigt Erfolg - Falsche Polizeibeamte gehen leer aus

Koblenz (ots)

Am Freitag, 14.05.21, kam es im Bereich der Polizei Koblenz erneut zu mehreren Anrufen durch sog. "Falsche Polizeibeamte", die den Geschädigten erfundene Sachverhalte erzählten, um so an deren Vermögenswerte zu gelangen. Offenbar trägt die polizeiliche Aufklärungsarbeit Früchte - in sämtlichen, polizeilich erfassten Fällen scheiterte das betrügerische Vorhaben der Täter am Misstrauen der Angerufenen, welche die Gespräche umgehend beendeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell