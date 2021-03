Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geschwindigkeitsverstöße und Drogenfund

Vogelsbergkreis (ots)

B62 - Am späten Montagabend (01.03.) führten Beamte der Lauterbacher Polizeistation im Bereich der B62 zwischen Alsfeld und Lauterbach Verkehrskontrollen mit Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei mussten sowohl bei Auto- als auch Lkw-Fahrern Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Den Höchstwert stellte dabei der Fahrer eines 3er BMW dar, indem er die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h um 52 km/h überschritt. Ein Lkw war mit 33 km/h zu schnell unterwegs.

Haschisch im Fahrzeug gefunden

Bei der Kontrolle eines BMW fanden die Beamten bei einem Insassen mehrere Gramm Haschisch auf und stellten diese sicher. In der Folge ordnete die Staatsanwaltschaft Gießen eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 20-jährigen Lauterbacher an. Dabei wurde neben BtM-Utensilien auch unerlaubte Munition aufgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

