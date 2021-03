Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda - Eine 23-jährige Fußgängerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Dienstag, (02.03.) schwer verletzt. Die Fußgängerin befand sich gegen 19.10 Uhr in Fulda in Höhe der Leipziger Straße 106 und wollte die dortige Fußgängerfurt bei grün zeigender Fußgängerampel überqueren, um auf die andere Straßenseite der Leipziger Straße zu gelangen. Ein 20-jähriger VW-Fahrer befuhr die Moltkestraße in Fahrtrichtung Leipziger Straße und wollte nach links bei grün zeigender Ampel in diese einbiegen. Hierbei übersah er die Fußgängerin und es kam zu einem Zusammenstoß. Die 23-jährige prallte auf die Motorhaube des VW's und stürzte anschließend auf den Asphalt. Sie wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Unfall mit Personenschaden

Fulda - Bei einem Unfall am Dienstag, (02.03.) erlitt eine 22-jährige Seat-Fahrerin aus Fulda leichte Verletzungen. Ein 83-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 19.25 Uhr in Fulda die König-Konrad-Straße in Richtung Wiener Straße. In Höhe der Hausnummer 49 verlangsamte er die Geschwindigkeit und betätigte den Fahrtrichtungsanzeiger, um nach links in die Geisaer Straße abzubiegen. Die nachfolgende Seat-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Hierbei zog sie sich leicht Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Fulda - Ein schwarzer Mercedes wurde an der linken hinteren Seite von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Mercedes war am Dienstag, (02.03.) in der Zeit von 09.45 Uhr bis 15.10 Uhr in Fulda, Rangstraße 39, auf dem dortigen Großparkplatz ordnungsgemäß in einer Parkbox in Höhe eines Geschäfts für Tierbedarf, zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich mit einem Lkw unterwegs war, befuhr den Großparkplatz und bog vermutlich nach rechts ab. Hierbei schwenkte sein Heck aus und beschädigte den Mercedes. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

(Polizeistation Fulda - Felbinger, PHK)

