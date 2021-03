Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen der Polizeistation Alsfeld

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrzeug beschädigt Mauer und Speisekartenaushang

Homberg- Am Dienstag (02.03.), gegen 22:30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in Homberg die "Frankfurter Straße" aus Richtung Innenstadt kommend. In einer scharfen Linkskurve kam der unbekannte Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Speisekartenaushang und eine Mauer. An dem Metallständer des Speisekartenaushangs und der Mauer entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile aufgefunden. Hieraus ergibt sich, dass es sich dabei um einen Seat gehandelt haben könnte. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Auffahrunfall in der Alicestraße

Alsfeld- Am Mittwoch (24.02.21), gegen 12:40 Uhr, befuhr ein 44 Jahre alter Autofahrer aus Alsfeld mit seinem schwarzen VW Golf in Alsfeld die "Alicestraße" kommend in Richtung "Marburger Straße". Als der Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte dies eine hinter ihm fahrende 51 Jahre alte Alsfelderin zu spät und fuhr mit ihrem schwarzen VW Polo auf das Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen stand dabei ein Sachschaden von circa 8.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Polizeistation Alsfeld, Schwenzfeier, VA'e

