Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Pkw-Scheibe mit Stein eingeworfen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Stein am Samstag gegen 18:05 Uhr die Fensterscheibe auf der Fahrerseite eines in der Stuttgarter Straße in Ditzingen abgestellten Fords ein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07156 4352 0 beim Polizeirevier Ditzingen melden.

