Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Wohnmobil

Trulben (ots)

Am 09.07.2021 zeigte der Besitzer den Diebstahl seines Wohnmobil an. Das Wohnmobil war auf dem Grundstück in der Trulber Hauptstraße abgestellt, welches durch ein verschlossenes Zufahrtstor gesichert war. Aufgrund Ermittlungen kann die Tatzeit auf Mittwoch, den 07.07.2021, in der Zeit von 18:00 Uhr und 20:30 Uhr eingegrenzt werden. Bei dem Wohnmobil handelt es sich um ein 2 Jahre altes Wertfahrzeug der Marke Fiat/Knaus, Farbe weiß. Verdächtige Wahrnehmungen oder Feststellungen bitte an die Polizei Pirmasens unter Tel.: 06331/5200 oder kipirmasens@polizei.rlp.de (PIPS)

