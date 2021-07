Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.07.2021, 01:25 Uhr Ort: Zweibrücken, Battweilerstraße SV: Ein 26-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Battweilerstraße in Oberauerbach aus Battweiler kommend und verlor vermutlich infolge von Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug sowie den Hauswänden von zwei Anwesen. Der Fahrzeugführer wurde anschließend leicht verletzt in das Krankenhaus verbracht wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,04 Promille. An dem Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Der Fremdschaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Strafanzeige wurde erstattet. Den Fahrer erwartet den Entzug der Fahrerlaubnis und eine empfindliche Geldstrafe. |pizw

