Polizei Mettmann

POL-ME: Mofafahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2106140

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstag (26. Juni 2021) ist bei einem Alleinunfall in Monheim am Rhein ein 45 Jahre alter Mofafahrer aus Leverkusen schwer verletzt worden.

Gegen 15:25 Uhr war der Mann mit seiner Vespa gemeinsam mit einer Gruppe Mofafahrer über die Kapellenstraße in Monheim in Richtung Kapellenweg gefahren. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr machte er seine hinter ihm fahrenden Mitfahrer per Handzeichen darauf aufmerksam, dass alle nach rechts abbiegen sollten. Dabei verlor er bei einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Mofa und stürzte auf seinen Arm.

Der 45-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand nur ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell