Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sichtbarkeit bringt Sicherheit - Beleuchtungskontrollen der Polizei

Minden, Bad Oeynhausen, Lübbecke (ots)

Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes überprüften in dieser Woche in Minden, Bad Oeynhausen und Lübbecke gezielt die Lichtanlagen von Fahrzeugen und Fahrrädern. Hierzu zählten beispielsweise fehlende, mangelhafte oder einfach nicht eingeschaltete Beleuchtung. Darüber hinaus war auch die häufige Benutzung von Gehwegen durch Radfahrer und/oder die Benutzung von Radwegen in falscher Fahrtrichtung zum wiederholten Male auffällig.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag in den Morgenstunden in den Bereichen von Schulen sowie mit Beginn der Abenddämmerung in den jeweiligen Stadtgebieten. Neben vielen mündlichen Verwarnungen verhängten die Ordnungshüter auch einige Verwarngelder und schrieben Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen.

Im Rahmen der Morgenkontrollen fielen sieben Verwarngelder wegen mangelnder Beleuchtung bei Fahrrädern sowie Autos als auch wegen falscher Radwegnutzung an. Drei Radfahrer missachteten das Rotlicht von Ampeln. Ein Berufsschüler hatte unzulässige Umbauten an seinem Wagen durchgeführt, sodass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war. Die vier Delikte ahndeten die Beamten jeweils mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem besaßen drei Rollerfahrer keinen Führerschein für ihr Gefährt, was Strafanzeigen zur Folge hatte. Ein manipuliertes Zweirad wurde sichergestellt.

Bei den Kontrollen in den Abendstunden verhängten die Polizisten insgesamt 18 Verwarngelder wegen fehlender oder defekter Beleuchtung bei Fahrrädern und der Nutzung von Radwegen in falscher Richtung. Auch hier fielen vier Radfahrer auf, die das Rotlicht von Ampeln nicht beachteten. An einem Auto entdeckte man verbotene technische Veränderungen. Es folgte eine OWI-Anzeige.

Besonders fiel an einem Abend auf der Lindenstraße in Lübbecke ein Radfahrer (54) auf, der entlang der falschen Radwegseite auf die Kontrollstelle zufuhr. Als er aufgefordert wurde anzuhalten, kippte er direkt mit seinem Fahrrad um. Die Einsatzkräfte stellten eine erhebliche Alkoholisierung fest. Daraufhin wurde mit ihm zwecks Blutprobe die Wache aufgesucht.

Abschließend weisen die Verkehrsspezialisten der Polizei mit Beginn der herbstlichen Jahreszeit darauf hin, dass gerade für Fußgänger und Radfahrer wieder das Risiko, nicht oder nur sehr schlecht von Autofahrern wahrgenommen zu werden, erheblich steigt. Die mangelnde Erkennbarkeit in der Dämmerung, beziehungsweis Dunkelheit hat ihren Grund in der oftmals getragenen dunklen Bekleidung. Daher empfehlen sie das Tragen gut sichtbarer Bekleidung und die Kenntlichmachung von beispielsweise Rollatoren durch Reflektoren. Aber auch an die Autofahrer richten sie einen eindringlichen Appell zur Vorsicht und Rücksicht. Bei den derzeit schlechteren Sicht- und Straßenverhältnissen heißt die einfache Devise: "Runter vom Gas."

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell