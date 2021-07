Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Wohnmobils

Clausen (ots)

In der Nacht vom Freitag auf den Samstag wurde der Brand eines Wohnmobils in der Wiesenstraße in Clausen gemeldet. Laut Mitteiler waren auch Explosionsgeräusche zu hören. Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte festgestellt, dass ein Wohnmobil durch einen technischen Defekt in Brand geraten war. Die Explosionsgeräusche dürften vermutlich durch die von dem Feuer beschädigte Batterie des Fahrzeuges entstanden sein. Der Besitzer des Wohnmobils, dessen beiden Söhne und ein Nachbar unternahmen Löschversuche. Danach klagte eine Person über Atembeschwerden. Vorsorglich wurden alle vor Ort durch das DRK untersucht. Es stellte sich heraus, dass niemand Verletzungen davongetragen hatte. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird mit ca. 45.000 Euro beziffert. Neben einer Streife der Polizei Waldfischbach waren ein Fahrzeug des DRK, sowie vier Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren Rodalben und Clausen im Einsatz. |piwfb

