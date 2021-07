Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf dem Parkplatz Lemberger Straße/Volksgartenstraße

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagmorgen, in der Zeit von 05:10 Uhr und 11:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz in der Lemberger-/ Volksgartenstraße ein schwarzer Audi A4 beschädigt. Ein noch unbekannter Verursacher streifte vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken den schwarzen Audi am Stoßfänger vorne rechts. Danach entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

