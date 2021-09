Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 23-Jähriger bei Streitschlichtung mit Messer geschnitten

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag kam es gegen 21:10 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung innerhalb einer Gruppe von etwa 25 Personen im Bereich der Flugfeld-Allee in Böblingen, in deren weiteren Verlauf ein 23-Jähriger einen bislang unbekannten Tatverdächtigen beruhigen wollte und der Unbekannte ihn daraufhin mit einem Messer in die Hand schnitt. Der 23-Jährige hatte den Unbekannten dabei wohl festgehalten. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte hatte sich vor Eintreffen der verständigten Polizeibeamten von der Örtlichkeit entfernt und konnte nicht mehr angetroffen werden.

Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 24 bis 26 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, kräftigere Statur, schwarze kurze Haare, Bekleidung: weißes T-Shirt, schwarze Jeans, weiße Schuhe.

Zeugen können sich unter Tel. 07031 13 2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung setzen.

