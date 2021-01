Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Rauchentwicklung in Celle Klinik

CelleCelle (ots)

Am Donnerstagnachmittag um 16:24 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Celle zu einer automatischen Feuermeldung in eine psychiatrische und psychosomatische Klinik alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte konkretisierte sich die Einsatzmeldung. Die Küche und Teile einer Station sollten verraucht sein.

Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. In einem Küchengerät war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Ein Feuer lag nicht vor. Personen waren nicht in Gefahr.

Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle kontrolliert und belüftet. Ein weiterer Einsatz war nicht erforderlich.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst und der Führungsdienst des Landkreises Celle.

