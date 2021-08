Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher nutzen die Urlaubszeit

Titz (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Uhlandstraße in Titz und entwendeten Bargeld.

Für die Zeit, in der sich die Bewohner eines freistehenden Einfamilienhauses in der Uhlandstraße im Urlaub befanden, hatten sie jemanden gebeten, dort nach dem Rechten zu sehen. Als dieser Mann am 08.08.2021 das letzte Mal am Haus war, war alles gut. Gestern musste er der Polizei dann einen Einbruch melden. Auffällig war zunächst, dass die Haustür offen stand. Beim Betreten der Wohnräume stellte der Zeuge dann allerdings schnell fest, dass offensichtlich Einbrecher am Werk gewesen waren. Sie waren über die Terrassentür ins Haus gelangt und hatten dann sowohl im Unter- als auch im Obergeschoss die Räume durchsucht, Schränke und Schubladen geöffnet und alles durchwühlt. Vermutlich verließen sie das Haus dann mit gefundenem Bargeld über die Haustür.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und stellte fest, dass der oder die Täter mit einem Werkzeug die Dichtung der Terrassentür durchstachen und so an den Türgriff kamen. Vor dieser als "Kittfalzstechen" bezeichneten Einbruchsmethode können sich Hausbesitzer beispielsweise durch abschließbare Fenster- und Türgriffe schützen. Die Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Düren beraten Sie gerne individuell und kostenlos zum Thema Einbruchsschutz. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an KKKPO.Dueren@polizei.nrw.de oder informieren Sie sich auf unserer Themenseite im Internet: https://dueren.polizei.nrw/praktische-tipps-zum-einbruchschutz.

Zeugen, die im Bereich der Uhlandstraße in der Zeit vom 08.08.2021 bis zum 12.08.2021 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich über die 110 bei der Polizei zu melden.

