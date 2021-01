Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim (Se) 37154 Northeim, Harztor / Höhe Am Lohgraben Freitag, den 22.01.2021, gegen 08.55 Uhr Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr mit seinem "weißen Kleinwagen" die Straße Am Lohgraben und bog nach rechts in die Straße Harztor in Richtung Stadtmitte ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 49-Jährigen aus Osterode, der das Harztor mit seinem Pkw in Richtung Hammenstedt befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Osteröder dem weißen Kleinwagen nach rechts aus und kollidierte mit einer Absperrbake. Der Kleinwagen entfernte sich vom Unfallort. Durch die Kollision entstand ein Schaden von ca 2300.-EUR.

