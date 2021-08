Polizei Düren

POL-DN: Wohnungsbrand in Jülich

Jülich (ots)

Am Mittwoch kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neusser Straße zu einem Brand.

Kurz vor 21:30 Uhr wurde die Feuerwehr über eine Rauchentwicklung, die einen Rauchmelder auslöste, informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand bereits ein Zimmer einer Wohnung in Flammen. Nach Aufbrechen der Wohnungstür konnte der Bewohner, ein 70 Jahre alter Mann, aus der Wohnung geborgen werden. Der Mann wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Weitere Bewohner des Hauses wurden ins Freie verbracht. Ein Mann erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde vor Ort behandelt. Die Wohnung des 70-Jährigen wurde durch den Brand und die anschließenden Löscharbeiten unbewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

