Polizei Düren

POL-DN: Dreiste Einbrecher kommen im Morgengrauen - Zeugen gesucht!

Düren (ots)

Zwei Unbekannte drangen am Mittwochmorgen in ein Haus im Mühlenweg ein, während die Bewohner in der oberen Etage schliefen.

Gegen 05:15 Uhr hörte die Bewohnerin verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss. Bei einer Nachschau sah sie durch ein Fenster im Hausflur zwei männliche Personen, die von der Gartenseite aus über den Sichtschutz auf die Einfahrt sprangen und flüchteten. Beide Männer trugen zu diesem Zeitpunkt Skimasken. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Täter die Hauseingangstür auf und begaben sich ins Innere. Sie durchsuchten ein Zimmer im Keller und stahlen schließlich aus dem Hausflur mehrere Schlüsselbunde und eine Geldbörse. Gestört durch die Bewohnerin verließen sie das Objekt. Dreister Weise kehrte einer der Männer noch einmal zurück. Er versuchte, mit einem der gestohlenen Schlüssel das in der Einfahrt stehende Auto zu stehlen. Dies gelang jedoch nicht. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß, gemeinsam mit seinem Mittäter, der in der Nähe gewartet hatte. Zur Beschreibung kann lediglich gesagt werden, dass beide circa 170 cm groß, sportlich und schlank waren. Beide waren komplett dunkel gekleidet. Personen, auf die die Beschreibung passte, waren auch von Zeugen laufender Weise auf der Dechant-Bohnekamp-Straße gesehen worden.

Wer hat im Tatzeitraum, davor oder danach, verdächtige Beobachtungen gemacht? Sind die beiden dunkel gekleideten Personen sonst noch aufgefallen? Hinweise auf die Tatverdächtigen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen. Jeder Hinweis zählt!

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell