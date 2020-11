Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrraddieb beobachtet

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Einen Fahrraddieb beobachtete ein Zeuge am Donnerstag, 5. November, gegen 17.00 Uhr, am Platz der Deutschen Einheit. Der Unbekannte brach das Schloss eines schwarz-weißen Herrenrades auf und fuhr anschließend mit dem Rad in Richtung Bahnhofstraße. Der männliche Tatverdächtige ist zirka 35 bis 40 Jahre alt, hat einen kurzen, grauen Bart und ist nach Angaben des Zeugen augenscheinlich osteuropäischer Herkunft. Er trug ein dunkles Base-Cap und war mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und einem grauen Pullover bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder der E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

