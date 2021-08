Polizei Düren

POL-DN: Diebe erbeuten Geld aus Spielautomaten

Linnich (ots)

Unbekannte Täter brachen in den frühen Stunden des Dienstags in eine Gaststätte in Linnich ein. Sie erbeuteten Bargeld und entkamen unerkannt.

Gegen 03:45 Uhr nahmen Zeugen den Einbruch auf der Rurdorfer Straße wahr und verständigten die Polizei. Diese stellte gemeinsam mit der Betreiberin des Lokals bei der Begehung fest, dass unbekannte Täter durch ein Fenster eingedrungen waren, welches über Nacht "auf Kipp" gestanden hatte.

Vermutlich waren der oder die Täter zuvor über ein Nachbargrundstück und über ein Garagenvordach gekommen. Von dort aus verschafften sie sich zuerst Zugang zum Hinterhof und drangen dann durch das leicht zu überwindende Fenster in die Kneipe ein. Dort erbeuteten sie Bargeld aus diversen Spielautomaten und verließen den Tatort danach unerkannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell