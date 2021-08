Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsschilder geklaut

Langerwehe (ots)

An einer Baugrube in Hamich wurden über drei Wochen hinweg immer wieder Verkehrsschilder und Lampen geklaut.

Was tun die Täter mit diesem Diebesgut? Diese Frage stellt man sich unweigerlich, wenn aufgelistet wird, was in den vergangenen drei Wochen an einer Baugrube in der Straße "Gut Atzenau" entwendet wurde. Am 18.07.2021 erbeuteten die Diebe ein "Durchfahrt verboten"-Schild und ein "Verbot für Fußgänger"-Schild. Am 30.07.2021 klaute man eine Baustellenbarke samt Lampe. Am 02.08.2021 wurde wieder ein "Durchfahrt-verboten"-Schild geklaut und am 07.08.2021 nahmen der oder die Täter noch eine Lampe an sich.

Hinweise in Bezug auf die Diebstähle gibt es bislang nicht. Verdächtige Beobachtungen können der Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell