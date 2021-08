Polizei Düren

POL-DN: Vor Polizei geflüchtet - auf Friedhof gestellt

Düren (ots)

Ein Autofahrer entzog sich Sonntagmittag einer Polizeikontrolle. Auf dem Dürener Friedhof konnte er gestellt werden.

Gegen 13:55 Uhr sollte ein Auto auf der Rütger-von-Scheven-Straße kontrolliert werden. Der Fahrer wollte dies jedoch nicht und fuhr davon. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf. An der Kreuzung mit der Aachener Straße bog das Fahrzeug nach rechts ab, obwohl die Ampel Rot zeigte. Mehrere Unbeteiligte wurden dadurch gefährdet. Die Verfolgung wurde daraufhin abgebrochen, die Fahndung nach dem Wagen allerdings nicht. Im weiteren Verlauf konnte der Wagen in der Nörvenicher Straße festgestellt werden. Da es dort aufgrund der Sackgasse nicht weiterging, flüchtete der Fahrer zu Fuß, wobei er nach Übersteigen eines Zaunes über den Friedhof lief. Die Einsatzkräfte taten dies ebenfalls und konnten den Mann, einen 32-jährigen Dürener, unter Einsatz von Pfefferspray festnehmen. Der 32-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zudem hatte er vor Antritt der Fahrt Haschisch konsumiert. Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe zur Folge. Im Fahrzeug ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann mit Drogen handelt. So hatte er eine größere Menge Bargeld im Wagen sowie diverse Versteckmöglichkeiten. Auf richterliche Anordnung wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Dies führte zur Auffindung diverser drogenverdächtiger Substanzen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

