Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210312 - 0304 Frankfurt-Innenstadt: Vortäuschen, ablenken, stehlen - Frankfurter Polizei warnt vor neuer Masche

Frankfurt (ots)

(em) Gestern (11.03.2021) haben Trickdiebe gleich zweimal zugeschlagen. Der Frankfurter Polizei gelang die Festnahme von drei Tatverdächtigen. Trotz dessen, warnt sie eindringlich vor der neuen Masche.

Gestern Mittag ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Allerheiligenstraße die erste Tat. Eine 35-jährige Frau saß in ihrem Audi Q7, als plötzlich jemand hinten an die Stoßstange ihres Fahrzeuges klopfte. Daraufhin stieg sie aus ihrem Auto aus und lief nach hinten, um nach dem Rechten zu sehen. Währenddessen öffnete ein anderer Mann die Beifahrertür, ergriff ihre Handtasche und flüchtete anschließend gemeinsam mit dem anderen Täter. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen der alarmierten Polizei, gelang den Trickdieben die Flucht.

Gegen 13.50 Uhr kam es im Bereich der Porzellanhofstraße schließlich zu einer ähnlichen Tat. Dieses Mal wurde eine 48-jährige Frau darauf angesprochen, dass ein Reifen an ihrem Auto beschädigt sei. Während sie sich den vermeintlichen Schaden begutachtete, öffnete ein anderer Unbekannter die Beifahrertür des Fahrzeuges und entwendete die Handtasche vom Sitz. Anschließend ergriffen die insgesamt drei Täter die Flucht. Als die 35-Jährige den Diebstahl bemerkte, wählte sie umgehend den Notruf. Kurz darauf klickten für die drei Männer, 16, 17 und 32 Jahre alt, die Handschellen.

Während der 32-jährige Tatverdächtige nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mangels Haftgründen wieder entlassen werden musste, werden die beiden anderen mutmaßlichen Diebe, 16 und 17 Jahre alt, noch heute dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht.

Seit Montag hat diese neue Masche die Frankfurter Polizei gleich mehrfach auf den Plan gerufen. Daher warnt sie eindringlich vor dieser neuen Tatbegehungsweise! In der Regel gehen die mindestens zwei Täter wie folgt vor: Während die Autofahrerin bzw. der Autofahrer unter einem Vorwand abgelenkt und aus dem Fahrzeug gelockt wird (z.B.: Katze unter dem Auto, Flüssigkeit läuft aus dem Fahrzeug aus, Beschädigung am Heck), ergreift ein weiterer Täter die Gelegenheit und öffnet die Beifahrertür, um Wertgegenstände aus dem Pkw zu entwenden. Anschließend ergreifen die Täter gemeinsam die Flucht.

Sollten Sie in eine solche Situation geraten, seien Sie skeptisch. Schließen Sie zum Beispiel das Fahrzeug ab, bevor Sie den möglichen Schaden oder ähnliches begutachten. Bleiben Sie im Zweifel im Fahrzeug sitzen und wählen Sie den Notruf.

Hinweis: Bereits gestern hat die Frankfurter Polizei über eine ähnlich gelagerte Straftat berichtet. Die Pressemitteilug ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4861430

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell