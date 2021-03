Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210311 - 0299 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Diebe setzen während Flucht drei Verfolger außer Gefecht

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (10.03.2021) haben zwei Männer einen räuberischen Diebstahl begangen, indem sie zuerst eine Tasche aus einem Fahrzeug entwendeten und anschließend auf der Flucht ihre Verfolger mit der Hilfe von Pfefferspray abhängten.

Gegen 20.30 Uhr saß ein 51-jähriger Mann in der Kaiserstraße in seinem Auto, als plötzlich ein Mann an der Scheibe klopfte und ihn auf einen Schaden an seinem Mercedes GLC aufmerksam machen wollte. Der 51-Jährige stieg sodann aus seinem Fahrzeug aus und ging mit dem Mann nach hinten an sein Auto, um sich den Schaden anzusehen. Währenddessen öffnete ein anderer Mann die Beifahrertür des Mercedes und klaute eine auf dem Beifahrersitz liegende Tasche. Ein 27-jähriger Zeuge beobachtete das Geschehen und machte den 51-Jährigen lautstark auf den offenkundigen Diebstahl aufmerksam. Daraufhin ergriffen die beiden Täter sofort die Flucht und liefen über die Weserstraße in Richtung Taunusstraße. Der 27-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte den zweiten im Bunde schließlich einholen und festhalten. Dem schien das jedoch nicht zu gefallen. Er besprühte ihn mit Pfefferspray, was dazu führte, dass der Zeuge von dem Täter abließ. Auch das 51-jährige Opfer, welcher ebenfalls die Verfolgung aufgenommen hatte, wurde von dem Pfefferspray getroffen. Ein weiterer Zeuge und Bekannter des 51-Jährigen, 43 Jahre alt, hatte das Geschehen mitbekommen und eilte den beiden Männern zur Hilfe. Auch er geriet in die Pfefferspray-Wolke. Davon unbeirrt, nahm er die Verfolgung der Täter auf. Im Bereich der Marienstraße verlor sich jedoch dann die Spur.

Die drei Männer wurden durch das Pfefferspray leicht verletzt. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Wer kann Angaben zu der Tat und/oder den beiden Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

