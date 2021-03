Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210311 - 0297 Frankfurt-Dornbusch: Versuchter Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Nach ihrem Einkauf begab sich eine 94-jährige Frankfurterin am Mittwoch, den 10. März 2021, gegen 12.30 Uhr, zurück zu ihrer Wohnung. In der Heinrich-Bleicher-Straße traf sie auf zwei Männer, die sie ansprachen und angaben, von der Polizei zu sein. Dabei zeigte sie der Frau auch einen "Dienstausweis".

Sie baten die Frau, mit in ihre Wohnung kommen zu dürfen, da sie dringend mit ihr zu reden hätten. Zwar wollte die Dame die beiden Männer nicht mit in ihre Wohnung nehmen, diese drängten sich jedoch an ihr vorbei ins Haus. Nun gaben sie gegenüber der Frau an, dass in der Gegend Einbrüche stattfänden und sie nun wissen müssten, ob auch die 94-Jährige Wertgegenstände zu Hause aufbewahre, da diese in Sicherheit gebracht werden müssten. Die Dame wurde nun jedoch resoluter und bat darum, das Haus zu verlassen. Dem kamen die "Polzisten" auch nach und verschwanden.

Beschrieben werden die beiden als:

1. Person: Männlich, etwa 165 cm groß und von kräftiger Statur. 2. Person: Männlich, etwa 180 cm groß, schmale Statur. Beide sprachen Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent.

Mit einem weiteren Auftreten der falschen Polizisten muss gerechnet werden.

Immer wieder werden ältere Menschen Opfer von Trickbetrügern, die sich als falsche Polizeibeamte am Telefon oder ihnen direkt gegenüber ausgeben. Die Polizei Frankfurt informiert, wie Sie falsche Polizeibeamte oder andere Amtsträger identifizieren können:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 oder ähnlich aussehenden Nummern an

- Die Polizei holt niemals Geldbeträge oder sonstige Vermögenswerte bei Ihnen ab

- Die Polizei bietet niemals an, ihr Vermögen zu überprüfen und in "Sicherheit" zu bringen

- Die Polizei wird niemals dazu raten oder verlangen, Veränderungen bei Ihren Vermögenswerten vorzunehmen.

In solchen Fällen beenden Sie das Gespräch und wählen Sie die 110. Hilfreich ist, die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell