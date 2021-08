Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte bei Kreuzungsunfall auf der K27

Düren (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der K27 zu einem Verkehrsunfall, als eine Autofahrerin beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen zu spät wahrnahm. Die beiden Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt.

Gegen 20:47 Uhr befuhr eine 32 Jahre alte Frau aus Hürtgenwald die Saint-Hubert-Straße von Lendersdorf in Richtung Berzbuir. An der Kreuzung zur K27 wollte sie nach links in Richtung Kreuzau abbiegen. Als die Ampel für sie grünes Licht zeigte, setzte sie zum Abbiegevorgang an, übersah dabei jedoch einen 20-Jährigen aus Düren, der von Berzbuir aus kommend die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Auch für ihn zeigte die Ampel grünes Licht, er war also vorfahrtsberechtigt. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem die beiden Fahrer jeweils leicht verletzt wurden. Rettungskräfte brachten sie zu ambulanten Behandlungen in umliegende Krankenhäuser.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 11000 Euro.

