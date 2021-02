Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tödlicher Arbeitsunfall auf Abrissbaustelle

Westerland/Sylt (ots)

Am Dienstagmittag (02.02.21), um 12.55 Uhr, ereignete sich ein tödlicher Arbeitsunfall auf einer Abrissbaustelle in der Bismarckstraße in Westerland auf Sylt. Nach bisherigen Ermittlungen geriet ein 42-jähriger Bauarbeiter mit seinem Oberkörper in den Greifbereich eines Schaufelbaggers und kam dadurch zu Tode. Der 49-jährige Baggerfahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Behandlung in die Nordseeklinik verbracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

