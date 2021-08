Polizei Düren

POL-DN: Öffentliche Fahndung nach Einbrechern

Inden (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus fahndet die Polizei nun öffentlich nach den Tätern. Eine Überwachungskamera zeichnete die Diebe auf.

Die Tat ereignete sich am 22.April 2021 gegen 21:50 Uhr. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf der Kippe" in Inden-Altdorf nahm wahr, wie zwei Fremde versuchten, durch ein gekipptes Fenster, welches sie bereits geöffnet hatten, in ihr Haus einzubrechen. Dabei wurden die beiden Männer auch durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Durch beherztes Rufen verjagte die Bewohnerin die Täter, so dass sie flohen und kein größerer Schaden entstand.

Die Polizei fahndet nun, mit den Bildern der Kamera, öffentlich nach den beiden Männern, die wie folgt beschrieben werden können:

Tatverdächtiger 1

- männlich - europäisches Erscheinungsbild - ca. 25-30 Jahre alt - helle kurze Haare - auffällige Geheimratsecken - Ohrring (Brilli) am linken Ohrläppchen - dunkle Jeans - helle Turnschuhe mit auffälligen Reflektoren - schwarze Handschuhe

Tatverdächtiger 2

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - ca.20-25 Jahre alt - schwarze kurze Haare (Undercut) - Jogginghose (vermutlich grau) - helle Bomberjacke mit Kapuze (oder Hoodie mit Kapuze unter der Jacke) - dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle

Hinweise auf die beiden Männer können Sie zu den üblichen Bürozeiten unter 02421 949-8312 abgeben. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle Hinweise unter der 02421 949-6425 entgegen.

