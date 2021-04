Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhause

Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin kollidiert mit Frau in Krankenfahrstuhl

Sandhausen (ots)

Am Donnerstag gegen 19:50 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Lattweg/Hardstraße eine 73-jährige Mercedes-Fahrerin mit einer 78-jährigen Frau, welche mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war. Die 78-Jährige wollte vom Lattweg kommend den Kreuzungsbereich überqueren und übersah die vorfahrtsberechtigte Mercedes-Fahrerin, welche von rechts aus der Hardstraße kommend in die Kreuzung einfuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten, wodurch die 78-jährige Frau leicht verletzt wurde. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell