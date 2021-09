Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Schlägerei vor Lieferdienst

Ludwigsburg (ots)

Insgesamt sechs Männer waren am Sonntag gegen 00:15 Uhr vor einem Lieferdienst in der Königsberger Straße in Ehningen an einer handfesten Auseinandersetzung beteiligt, in deren Verlauf ein 51-Jähriger einen 35-Jährigen mit einem Stein geschlagen haben soll. Als der 35-Jährige dann zu Boden ging, hätte ein 38-Jähriger diesem noch gegen den Kopf getreten. Mehrere Streifenwagenbesatzungen trennten die Streithähne voneinander. Der Rettungsdienst brachte den 35-Jährigen und einen 40-Jährigen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell