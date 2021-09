Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Auffahrunfall auf der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall an einem Stauende kam es am Sonntag gegen 19:25 Uhr auf der Bundesautobahn 8 auf Höhe des Rastplatzes Sommerhofen. Ein 29-jähriger Fiat-Lenker befuhr die BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf dem linken Fahrstreifen. Ein vorausfahrender Mercedes bremste an einem dortigen Stauende ab. Dies bemerkte der 29-Jährige mutmaßlich zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision wurden alle vier Insassen im Mercedes, ein 35 Jahre alter Fahrer, seine 34-jährige Beifahrerin, sowie zwei fünf und zwei Jahre alte Kinder, leicht verletzt. Sowohl der mit acht Personen besetzte Fiat Kleintransporter, als auch der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und muste abgeschleppt werden. Der linke Fahrstreifen blieb bis zum Abschluss der Maßnahmen gegen 21.20 Uhr gesperrt. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

