Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Annweiler (ots)

Zwei E-Scooter Fahrer gerieten am Montagabend in der Landauer Straße in Annweiler in eine Verkehrskontrolle. Bei einem der Beiden, einem 16-jährigen aus der Verbandsgemeine Landau-Land stellten die Beamten während der Kontrolle Auffälligkeiten fest. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

