Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - 5-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt

Landau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Landau wurde ein 5-jähriges Kind leicht verletzt. Das Kind war gegen 15:20 Uhr in der Klaus-von-Klitzing Straße ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße gerannt. Hier kam es zur Kollision mit einem 50-jährigen Autofahrer. Das Kind stieß gegen den Außenspiegel des Autos, stürzte zu Boden und zog sich hierbei Schürfwunden zu. Der 5-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnte das Krankenhaus aber noch am selben Tag wieder verlassen.

